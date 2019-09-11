قرقاش يغرد عن مصر

غرد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، عن زيارته لمصر والمصريين.

كتب قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم، الأربعاء، أنه مع كل زيارة إلى القاهرة يرى مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها.

وقال قرقاش:

المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات، وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر.

مع كل زيارة الي القاهرة ارى ان مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 11, 2019

وسبق أن غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، قائلا:

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى.

وتابع قرقاش:

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا.