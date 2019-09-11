الرئيس المصري يوجه بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات نقلتها صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن الرئيس المصري وجه بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين ظروفهم الحياتية.

وتابع "وجه الرئيس المصري ، أن يتم ذلك من خلال التطبيق الجيد لمنظومة تطوير وتدوير منظومة المخلفات الصلبية، وإخراجها بشكل ناجح".

وجاءت توجيهات السيسي، خلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

بحث السيسي، خلال الاجتماع تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة وبرنامج تنمية الصعيد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء الآخرين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف.