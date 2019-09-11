دعوة سعودية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران

دعت السعودية إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران حيال ما وصفته بانتهاكاتها للاتفاق الدولي الموقع عام 2015.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد سفير المملكة لدى النمسا، عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

"ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين."

وأكد السفير "ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق".

كما أشار السفير السعودي إلى أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص.

وفي آخر المداخلة، أكد السفير أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.