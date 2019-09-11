قرار "مفاجئ" من والد الطفل السعودي المخنوق

أعلن والد الطفل السعودي الذي توفي خنقا إثر شجار وقع في مدرسة بمنطقة الرياض، قرارا مفاجئا بشأن قاتل ابنه.

ذكرت شبكة "العربية.نت" أن خويتم الحارثي، والد الطفل السعودي، فاجأ الجميع وعفا عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.

ونقلت الشبكة عن والد الطفل، أن إعلان العفو جاء بعد أن دفن الطالب معتز في مقبرة النسيم بالرياض، معتبرا أن وفاة ابنه لم تكن عمدا من زميله.

وأضاف "توجهت إلى مقر الشرطة لأسجل طلبي في العفو عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابني بأسرع وقت ممكن ليكون عند والدته ومدرسته، وعفوي هو لوجه الله".

ومن جانبه قدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي، ووفد من منسوبي التعليم، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي، ونقل الوهيبي لذوي الفقيد تعازي أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم.

وشهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض، صباح الاثنين الماضي، وفاة أحد طلابها مخنوقا بعد شجار مع زميله، ولم تفلح محاولات إسعافه، وعلى خلفية الحادثة تم إيقاف طالب، في حين فتحت تحقيقات مع طلبة الفصل.

ووثقت كاميرات المراقبة في المدرسة المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي.