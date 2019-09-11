وفاة مفاجئة تثير جدلا... العثور على جنرال جزائري بارز ميتا في مكتبه

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، عن وفاة الجنرال جمال عمرون، الذي كان يشغل منصب مدير وحدة صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها في العاصمة الجزائرية.

نقل موقع قناة "النهار" عن مصادر قولها، إن الجنرال عمرون كان داخل مكتبه لحظة وفاته، بمقر وحدة صناعة الألبسة العسكرية.

ووفقا للقناة، كشفت المصادر أن العميد جمال عمرون قد أصيب بسكتة قلبية، في الساعات الأولى من بداية عمله صباح اليوم.

وأثارت أسباب الوفاة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا أنباء عن احتمال أن يكون سبب الوفاة (انتحارا أو اغتيالا أو تصفية حسابات).

صباح اليوم وجد الجنرال جمال عمرون مدير مصنع خروبة العسكري ميتا في مكتبه....قيل أنه إنتحار...و ربما إغتيال ..أو تصفية حسابات..!!! كل شيئ ممكن..🤔 — كريم (@UqX1Sb4qpZbGSDM) September 11, 2019

وأوضحت المصادر "أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، وأنهم في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي، مثلما هو معمول به في كل حالات الوفاة بالسكتة القلبية".

سبب وفاة مدير مؤسسة الالبسة و لوازم النوم العسكرية الجنرال جمال عمرون هو سكتة قلبية و ليس إنتحارا كما يروج له .



انا لله و انا اليه راجعون — sabour imad eddine (@imad_sabour) September 11, 2019

يذكر أن الجنرال عمرون تمت ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد منذ سنة ونصف.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع الجزائرية حتى الآن.