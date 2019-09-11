السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

بدأ فرع وزارة العمل في جازان السعودية، في التحقق من شكاوى نحو 400 فتاة سعودية، ضد إحدى الشركات أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، سلمت الشركة الفتيات شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.

400 فتاة بـ #جازان يقعن في فخ التوظيف الوهمي.. دورة الـ200 ريال.https://t.co/8tsKwzccn9 pic.twitter.com/1913Bj5a46 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 11, 2019

وأكدت البلاغات أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا بفندق في جازان وتواصلت مع النساء عبر "واتساب" وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

في المقابل، فتحت وزارة العمل تحقيقا في الواقعة، حيث أكد مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية في جازان، أحمد القنفذي، أنه تم التعامل مع الأمر وإشعار الإمارة والجهات المختصة.