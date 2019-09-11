محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيها جديدا، بشأن مكان له "مكانة رفيعة في وجدان السعوديين"، وسينفذ على نفقته الخاصة.

نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن ولي العهد السعودي أصدر توجيها بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، المعروف باسم "قصر الشمسية"، الواقع بالقرب من حي المربع.

وأوضحت الصحيفة السعودية التوجيه الصادر من الأمير محمد بن سلمان، يؤكد أن عملية الترميم ستتم على نفقة الأمير الخاصة.

وأوضحت أن دعم ولي العهد السعودي ، يؤكد حرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة

وأصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، بيانا، قال فيه إنه بعث لولي العهد السعودي أسمى آيات الشكر على عدمه لقطاع الثقافة والتراث.

وقال الوزير السعودي: "هذا التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية، الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس، ببنائه للأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود".

وأضاف الأمير بدر: "الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي، عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني".

وأشار وزير الثقافة السعودي إلى ما يحتويه القصر، الذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، من نقوش فريدة تعكس أسلوب العمارة المحلية في خمسينيات القرن الهجري الماضي.

وكان للأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود حضوراً لافتاً في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في شؤون الأسرة.

كما مارست دوراً فاعلاً في العمل الخيري والاجتماعي، وتوفيت عن عمر ناهز 77 عاماً في عام 1368 للهجرة (1949 ميلادية).