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22:21 11 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أنصار الله

    "أنصار الله" تقول إنها قتلت المنفذ الرئيسي لاغتيال شقيق زعيم الجماعة وتتوعد باقي الجناة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أعلنت جماعة "أنصار الله"، القضاء على المدعو محمد علي قايد ضاوي، المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة ومحمد العياني.

    ووفقا لقناة "المسيرة" أعلنت الجماعة في بيان "نفذت الأجهزة الأمنية عملية استخبارية وأمنية نوعيّة ناجحة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان في مدينة مأرب، تمكنت خلالها من القضاء على المدعو محمد علي قايد ضاوي البالغ من العمر 54 عاما".

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    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وأوضحت الجماعة في بيانها أن ضاوي هو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين قاسم البدر، مشيرة إلى أن العملية نفذت بعد استكمالها لإجراءات التحقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي توصلت من خلالها إلى معرفة الأشخاص والجهات المشتركين والضالعين في تنفيذ الاغتيال.

    وأشارت الجماعة الى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي "باستخبارات العدو السعودي التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه".

    وأضافت الجماعة في بيانها "نؤكد لأبناء الشعب اليمني قاطبة أن الأجهزة الأمنية باتت قادرة على الوصول إلى عمق كل المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرة العدوان التي ظنتها عناصره الإجرامية والمأجورة أماكن آمنة للاحتماء بها والاختباء فيها بعيدا عن أيادي الأجهزة الأمنية".

    وأتمت الجماعة "نتوعد بالكشف عن مصير بقية الجناة المشتركين والضالعين في تنفيذ جريمة الاغتيال الآثمة، ونحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على ما من شأنه إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وإقلاق السكينة العامة والإخلال بالأمن أنه ستطوله أيادي الأجهزة الأمنية أينما كان على امتداد جغرافية اليمن وخارجها".

    وكانت جماعة "أنصار الله"، قد نعت الجمعة قبل الماضية، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, اغتيال, أنصار الله
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