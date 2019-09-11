فيديو يثير ذعر السعوديين... وتوضيح عاجل من الشرطة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إنه "وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه اختطاف طالب من أمام مدرسة، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة".

محافظة جدة: الجهات الأمنية لم يردها أي بلاغ عن اختطاف طالب من أمام مدرسة، والمقطع المتداول مجرد مُزحة بين مجموعة من الطلاب. pic.twitter.com/1gKXDFQNHT — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 11, 2019

وأضاف، "بالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، وهم 5 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و18عاما".

وأكد أنه "تم استجوابهم واتضح أن المشهد كان مزاحا بينهم".

وأوضح أن، "الجهات المختصة باشرت استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".