الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مناطق في شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان غرب بيت لاهيا، بصاروخي استطلاع أعقبهما استهداف بالطيران الحربي بـ 4 صواريخ.

لحظة شن طيران الاحتلال لإحدى غاراته على موقع عسقلان شمال #غزة pic.twitter.com/I8AfiNw2p9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2019

وبحسب موقع وكالة "شهاب" الفلسطينية، "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة".

وأفادت الوكالة عن وسائل إعلام عبرية، "بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد.