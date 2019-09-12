Widgets Magazine
تسجيل
16:34 12 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مهندس سوري يحترف الرقص وينقل خبراته لمئات الفتيات

    على إيقاع الحرب... مهندس سوري يحترف الرقص وينقل خبرته لمئات الفتيات (فيديو)

    © Sputnik . Lama Kayali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    كمدرب محترف، يهندس حكمت حركات تلميذات الرقص الشرقي، ويعلمهن التقنيات، ويترك لكل منهن أن تضفي شخصيتها وأنوثتها وطريقتها الخاصة على الرقصة.

    الباليه، الزومبا، التشاتشا، التانغو، السالسا وأولاً وأخيرا الرقص الشرقي، لم يكن المهندس الشاب حكمت سانجيان ابن مدينة حلب يلم بهذه الأنواع من الرقص قبل اندلاع الحرب، ولكنه وجد بتعلمها واحتراف بعضها وسط الدمار والقصف، عالمه الخاص الذي أدخل إليه مئات المتدربات والمتدربين، ليبدأ سريعا بقطف الإنجازات والجوائز، مكتسباً شهرة استثنائية، تعود لاحترافه أنواعا من الرقص النسائي.

    "سبوتنيك" التقت الشاب حكمت سانجيان وتابعت نهارا تدريبيا لأنواع مختلفة من الرقص، مليئا بالرشاقة والليونة والإيقاع.

    يقول سانجيان:" أنا خريج كلية الهندسة المدنية من جامعة حلب وحاليا أتابع الدراسات العليا في هذا المجال البعيد عن مجال الرقص، وقد أحببت الجمع بين هذين المجالين، وأنا الآن أدرب كل أنواع الرقص، الهندي، الشرقي، الرقصات والدبكات الفلكلورية العربية، الباليه، الزومبا، التشاتشا، التانغو، السالسا وغيرها من الأنواع".

    ويضيف" خلال سنوات الحرب التي مرت على مدينتي "حلب"  كانت الحياة شبه متوقفة في المدينة المحاصرة بالإرهاب والقصف، فأحببت في ظل هذا الحصار أن أحقق شيئا مفيداً لي وللآخرين ضمن الحصار المصغر الذي أعيشه في منزلي هربا من قذائف الموت التي كانت تلاحق أبناء المدينة، ووجدت في شبكة الانترنت ضالتي، حيث بدأت بالتعرف إلى أنواع مختلفة من الرقص وبدأت بتعلمها بشكل شخصي، وكان الرقص يشدني للاستمرار بما فيه من سحر وقدرة على التخلص من الطاقة السلبية وفوائد رياضية للجسم".

    ويتابع سانجيان:

    بدأت بتعليم الأصدقاء الذين قابلوا مبادرتي بإقبال استثنائي، فاتجهت بشكل مركز إلى الرقص الشرقي لما فيه من فوائد رياضية لكونه يمرن جميع عضلات الجسم ولارتباطه بالمجتمع العربي، وفي الوقت نفسه بدأت بتعليم رقص الباليه للأطفال من عمر سنتين ونصف السنة وحتى سن الثالثة عشر،  إضافة إلى تعليم مئات الشبان والشابات لأنواع مختلفة من الرقص الغربي، إضافة إلى الدبكات الجماعية.

    ويوضح حكمت سانجيان: فيما يتعلق بالرقص الشرقي، فقد أحببت التوسع بتعليمه في حلب بالرغم من استهجان الكثيرين  لفكرة أن يكون مدرب الرقص رجلاً، فهو نوع من الرقص مخصص للإناث، ويتطلب الكثير من الأنوثة والمرونة، ولكني أعتمد في تعليمي لهذا "الرقص" الذي ليس له عمر محدد لممارسته، على توجيه "الصبايا" إلى تقنيات الرقص الصحيحة وأترك لكل منهن أن تضفي على الرقصة شخصيتها وطريقتها، وأنوثتها وجمالها الخاص.

    مهندس سوري يحترف الرقص وينقل خبراته لمئات الفتيات
    © Sputnik . Lama Kayali
    مهندس سوري يحترف الرقص وينقل خبراته لمئات الفتيات

    وحول أعداد متدربيه، يقول حكمت: أقوم حاليا بتدريب أكثر من 500 طالب وطالبة على أنواع مختلفة من الرقص، وأنا في غاية السعادة لكون الفكرة التي حلمي الصغير، بدأت تكبر وتزدهر، وتبشر بمستقبل واعد، وخاصة من خلال مشاركاتي مع فرق دربتها بنفسي في مسابقات على مستوى الوطن العربي حصلنا من خلالها على العديد من الجوائز، وهو ما يمنحني الكثير من السعادة لأنني أقدم هذه الانجازات إلى مدينتي حلب التي نرفع اسمها عاليا مع كل إنجاز نحققه.

    انظر أيضا:

    ردا على الحصار النفطي... مهندس من حلب يصنع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية (فيديو)
    عائلة حلبية تحقق حلمها بتشييد ملجأ للقطط الشاردة... (فيديو وصور)
    الكلمات الدلالية:
    الرقص, الفن, حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة أودي أ5 4.0 تي دي أي كواترو (Audi A5 4.0 TDI Quattro)، في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
    أجمل ما جاء في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت
    الولايات المتحدة لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    أمريكا لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك