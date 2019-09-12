الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة بقصف للتحالف شمال حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وتدمير مخزن أسلحة، بغارتين جويتين للتحالف العربي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف شنت غارة على تجمع للحوثيين في إحدى المزارع جنوب مديرية عبس (شمال غربي حجة)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات تابعة لهم".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف بغارة جوية أخرى، صباح اليوم، مبنى شمال مدينة حرض (شمال غربي حجة)، كان يتخذه الحوثيون مخزنا للأسلحة".

وأكد "أن الغارة الجوية أدت إلى تدمير المخزن وتصاعد دخان كثيف استمر لساعات".

في سياق الغارات الجوية أيضا، جددت مقاتلات التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، مستهدفة بغارتين منطقة بني معين في مديرية رازح غرب صعدة، أسفرتا عن تدمير منزل، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.

وتأتي الغارتان عقب ساعات من شن التحالف 11 غارة جوية على مديريات رازح والظاهر وشدا وحيدان في صعدة، بالتزامن مع شن الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا، أسفرا عن إصابة 4 مدنيين وإلحاق أضرار مادية.