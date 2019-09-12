ترامب يستقبل ولي عهد البحرين في البيت الأبيض 16 سبتمبر

يستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولي عهد البحرين، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن "ترامب" سيستقبل ولي العهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض، يوم الاثنين 16 سبتمبر، لإجراء محادثات بشأن الأمن البحري و"التهديد" الذي تشكله إيران.

وقال البيان يوم الخميس: "سيرحب الرئيس دونالد ترامب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ... في البيت الأبيض في 16 سبتمبر 2019".

BREAKING: #Bahrain Crown Prince to meet Trump on Wednesday.



Discussions include Maritime security & Iran . Manama expected to host meeting on issue in October pic.twitter.com/gRyyltTWMb — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 12, 2019

وتابع: "من المتوقع أن يناقش الزعيمان الأمن البحري ومواجهة التهديد من إيران والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب".