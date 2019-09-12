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23:13 12 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الأردن عمان

    الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني

    © flickr.com/ Gilbert Sopakuwa
    العالم العربي
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    قال الدكتور نضال الطعاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، إن "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن بسبب مواقفه الوطنية الثابتة، تجاه الأشقاء العرب".

    وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقًا، أن "الأردن استقبل خمس لاجئي العالم، وتحمل أعباءهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ما أثر على الاقتصاد الوطني، وزاد من نسب البطالة بين الأردنيين بشكل كبير".

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
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    وطالب الطعاني من ما أسماهم بالدول الصديقة، ودول الجوار "فتح استثماراتهم في الأردن، ودعم عجلة الاقتصادية الوطنية، للمساهمة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها التي كانت عليها في السابق".

    وأشار إلى أن "فرض الحكومة للضرائب، أمر طبيعي في ظل الأزمة الاقتصادية المستشرية، والتي يجب على الدولة أن تضع خياراتها لتقليلها والتخلص منها".

    و أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم الأحد، أن معدل البطالة ارتفع إلى 19.2% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 19% في الربع الأول من السنة الحالية.

    وأضافت دائرة الإحصاء أن معدل البطالة لدى الذكور بلغ  (17.1%)خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (27.2%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

    وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فكان معدل البطالة في الربع الثاني من 2018 قد بلغ 18.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

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    أخبار الأردن, أزمة اقتصادية, ازمة اللاجئين, اللاجئين, عمان, الأردن
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