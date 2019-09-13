"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف مدفعي في حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الخميس، مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة نفذت قصفا مدفعيا على قوات سعودية ويمنية غرب مديرية حرض وفي مثلث عاهم بالمديرية ذاتها شمال غربي حجة.

وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين جراء القصف المدفعي.

وأشارت إلى مقتل وإصابة جنود يمنيين إثر قصف تجمعات لهم في مديرية حيران شمال غربي حجة، بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات".

في السياق، استهدف مقاتلو "أنصار الله"، بصاروخ موجه آلية للجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، أدى إلى إعطابها مقتل وجرح طاقمها.

إلى ذلك، عاود طيران التحالف العربي قصف مديرية حرض، مستهدفا بـ 9 غارات مناطق متفرقة في المديرية.

وكان الجيش اليمني أعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" بغارة لطيران التحالف على مبنى شمال مدينة حرض.