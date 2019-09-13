الجيش الليبي يستهدف قوات لـ"الوفاق" حاولت الهجوم على منطقة الهلال النفطي والجفرة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي، في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، أن قوات الجيش الليبي استهدفت قوات حكومة الوفاق الليبية في منطقة الهلال النفطي والجفرة.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه إن "القوات المسلحة العربية تمكنت، اليوم الجمعة، من استهداف عصابات المرتزقة والإرهابيين التابعين لحكومة الصخيرات، التي أعدتهم للهجوم على منطقة الهلال النفطي والجفرة".

وأكد البيان أن " القوات المسلحة بدقة ضرباتها ألحقت خسائر فادحة بصفوف هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة"، مؤكدا أن "سلاح الطيران الليبي قد نفذ ضربات دقيقة استهدف فيها عدة مواقع يخرج منها الطيران التركي المسّير وعلى رأسها الكلية الجوية مصراته وتمكن الطيران من تدميرها، خاصة أنها أعدت لاستهداف رجال القوات المسلحة الليبية".

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن "الجيش الليبي ووحداته تتابع كل التحركات الدقيقة وتنفذ عملياتها في الوقت المناسب".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.