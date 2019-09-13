الأرصاد المصرية توضح حقيقة "الشتاء القارس"

انتشرت في الأيام الأخيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المصرية أنباء حول أن البلاد ستتعرض لشتاء شديد البرودة هذا العام.

ونفى أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن لا أساس له من الصحة، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وتابع عبد العال: "هذا الكلام مجرد اجتهاد وليس علم، لأننا لم نبدأ فصل الخريف بعد، حتى نصدر توقعات بشأن حالة الطقس في فصل الشتاء".

في سياق متصل، حذر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من التأثيرات السلبية لحرائق غابات الأمازون على المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وتوقع عبد العال أن يبدأ فصل الخريف مبكرًا، مثلما حدث العام الماضي الذي شهد بداية كل الفصول مبكرًا.

وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" المصرية، أنّ هذه الغابات تصدر 20% من نسبة الأكسجين في الكرة الأرضية، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات السامة.

وأضاف أن ذلك كله قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة الأمطار الحمضية، التي لها تأثيرات ضارة على الكائنات الحية، كما تؤثر أيضًا على تغير المناخ.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ مصر ستتضرر من هذه الحرائق باعتبارها جزءًا من العالم، لكن هذا سيحدث على المدى البعيد، مشددًا على أهمية زيادة الرقعة الخضراء على المستويين المحلي والعالمي قدر الإمكان.