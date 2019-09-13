Widgets Magazine
تسجيل
15:08 13 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    انتخابات الجزائر

    بالأسماء... المرشحون الأبرز للانتخابات الرئاسية في الجزائر وأهم التعديلات

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يترقب الشارع الجزائري الإعلان عن مشاريع القوانين المعدلة بشأن الانتخابات، والتي من شأنها تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

    بحسب تأكيد مصادر لـ"سبوتنيك"، من المحتمل مناقشة المشاريع في مجلس الأمة، اليوم الجمعة، بعد مناقشتها وإقرارها في البرلمان الجزائري، أمس الخميس، حيث يبدأ بعدها تشكيل الهيئة والبدء في إجراءات الانتخابات المرتقبة نهاية العام.

    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية
    من ناحيته قال الدكتور إسماعيل خلف الل،ه المحلل السياسي الجزائري، إن احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري يتوقف على الشخصيات التي ستتكون منها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن الخطوة الأولى المتمثلة في إنهاء التعديلات القانونية على قوانين الانتخابات وتأسيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات تعد الأهم، إلا أن الذهب نحو الانتخابات أو مقاطعتها يتوقف على الشخصيات التي تشكل منها الهيئة.

    وأوضح أنه في حال كانت شخصيات الهيئة متوافق عليها، يمكن ا، يكون هناك مقاربة للذهاب نحو الانتخابات رغم اعتراض البعض على الذهاب مباشرة إلى الانتخابات.

    المرشحون الأبرز

    وحول الأسماء الأبرز والتي يحتمل ترشحها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قال خلف الله:

    "إن حزب طلائع الحريات يريد الذهاب مباشرة إلى الانتخابات ، وأنه من المحتمل أن يرشح على بن فليس، إلا أنه لم يؤكد حتى اليوم".

    ويرى أن التيارات الإسلامية لم توضح موقفها حتى الأن خاصة حركة "حمس"، التي لم تعلن عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية أو أي السيناريوهات الأخرى، إلا أنها يمكن أن ترشح الدكتور عبد الرزاق المقري، حال قررت خوض المنافسة الانتخابية، فيما تتقدم حركة البناء برئيسها للانتخابات.

    أما جبهة المستقبل فهي تدفع بمرشحها الذي أعلن في وقت سابق عزمه خوض الانتخابات عبد العزيز بلعيد، فيما يرتقب أن يدفع الحراك برئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أو الوزير السابق طالب الإبراهيمي.

    انتخابات الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    رئيس الحكومة الجزائري السابق: لن أترشح للانتخابات إلا بتوفر الشفافية
    وشدد على ضرورة اختيار الشخصيات التي تمثل الهيئة بعناية، بحيث تكون شخصيات توافقية وهو ما يدفع نحو توافق الأغلبية للذهاب إلى الانتخابات، في حين أن مقاطعة الانتخابات ستكون حاضرة لكنها لن تكون مؤثرة في حال توافق الحراك على الشخصيات التي ستشكل الهيئة.

    قانون السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات

    صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات" وبعض التعديلات على قانون الانتخاب، فيما ينتظر مناقشة مجلس الأمة مشروعي القانونين الأسبوع المقبل، قبل دخولهما رسميا حيز التطبيق.

    وأقر مجلس الوزراء الجزائري، الاثنين الماضي، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.

    وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أن التصديق على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا الشعب والاحتكام لرأيه، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة".

    أبرز التعديلات

    من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

    تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين، التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 إلى 50 ألفا، توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع، واشتراط الشهادة الجامعية.

    انظر أيضا:

    وزير سابق يؤكد صعوبة إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر قريبا
    الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية
    رئيس حزب جيل جديد: الانتخابات الرئاسية وسيلة مشروعة لبدء تغيير النظام في الجزائر
    رئيس الأركان الجزائري يدعو لتركيز هيئة الوساطة على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت
    رئيس الحكومة الجزائري السابق: لن أترشح للانتخابات إلا بتوفر الشفافية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يجلس بين الأفيال في مهرجان الحصاد أونام في الهند، 11 سبتمبر 2019
    جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تأثير مدمر يلاحق البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في حال بريكست
    "تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك