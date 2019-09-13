الجيش الإماراتي يعلن مقتل 6 من جنوده

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيانها بـ "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح البيان أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها للضحايا "سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان"، حسبما ذكر البيان.

في سياق آخر، كانت الإمارات العربية قد أصدرت بيانا يحذر من "تصعيد بالغ الخطورة"، وذلك بعد دعوة عاجلة من المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ.

أدانت الإمارات، الأربعاء الماضي، إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.

ونقلت وكالة "وام" الرسمية، عن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".