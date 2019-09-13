Widgets Magazine
تسجيل
15:08 13 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    المسجد الأقصى

    فلسطين الروسية... من أين لروسيا ممتلكات على الأرض المقدسة؟

    © REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    القليل ممن يعرف بأنه منذ منتصف القرن الـ19 تملك روسيا عقارات في فلسطين، والتي تسمى أحيانا بـ "فلسطين الروسية"، لنتعرف على هذا الأمر.

    الإمبراطورية الروسية في فلسطين.

    منذ البداية كان للبعثة الدينية الروسية إلى القدس الحق في امتلاك الأراضي أو البناء. كان ذلك من خلال أمر من الإمبراطور الروسي نيكولاي الأول عام 1847.

    تبعا لذلك ، دخلت تلك الأراضي والمباني في ملكية  الدولة الروسية، ضمت الإمبراطورية الروسية عددا من الممتلكات من الأراضي الفلسطينية، والتي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.

    تمكنت الإمبراطورية الروسية، وخاصة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، من القيام بضم ممتلكات كبيرة وحتى إنشاء بنية تحتية كاملة مصممة لاستقبال الحجاج من روسيا ودول أرثوذكسية أخرى.

    قدرت المساحة الإجمالية لممتلكات الدولة الروسية مع حلول القرن الـ20 بنحو 23 هكتارا.

    انخرط المجتمع الروسي هنا بنشاط في الأعمال الخيرية: قدموا الطعام والشراب والملابس للفقراء، وقدموا المساعدات للأرامل والأيتام ، كما ساعدوا مادية حوالي 100 مدرسة مجانية وعدة مستشفيات للسكان المحليين.

    ذهب العديد من الأطفال العرب الذين تخرجوا بنجاح من المدارس الروسية بدعم من فلسطين الروسية لمواصلة الدراسات العليا في مدينة سان بطرسبرغ، عاصمة الإمبراطورية الروسية حينها.

    فلسطين الروسية في فترة الحكم السوفيتي

    بسبب الإيديولوجية الإلحادية للاتحاد السوفيتي، لم تكن هناك حاجة إلى فلسطين الروسية كمركز للحج الروسي، لهذا  في أوائل العشرينات من القرن الماضي، استأجرت السلطات السوفيتية الأراضي والمباني إلى المملكة المتحدة البريطانية.

    عادت "فلسطين الروسية" من جديد إلى ملكية الاتحاد السوفياتي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: ستالين رأى في هذه الأراضي إمكانية للتأثير على سياسة المنطقة والشرق الأوسط.

    في عام 1964، خلال فترة حكم خروشوف ، تم تنفيذ ما يسمى بـ" صفقة البرتقال" يتم من خلالها بيع معظم العقارات الروسية في فلسطين لإسرائيل مقابل 4.5 مليون دولار.

    لم يتم بيع كل الممتلكات فقد بقي مبنى البعثة الدينية الروسية وكاتدرائية ترويتسكي ومجمع سيرغييفسكي في حوزة الدولة الروسية.

    الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي
    © Sputnik . Sergey Guneev
    بيسكوف: بوتين ونتنياهو لم يبحثا خلال لقائهما أمس موضوع غور الأردن
    وماذا عن هذه الممتلكات الآن؟

    مع انهيار الاتحاد السوفيتي، أنشأ الاتحاد الروسي المجتمع الإمبراطوري الأرثوذكسي الفلسطيني، الذي يقوم بتطوير وتوسيع نطاق فلسطين الروسية.

    في عام 2008، قامت الحكومة الفلسطينية، بمشاركة شخصية من الرئيس محمود عباس، بنقل الامبراطورية الأرثوذكسية لفسلطين الروسية  إلى بيت لحم وتم بناء المركز الروسي للثقافة والعلوم عليه.

    وفي 1 سبتمبر/أيلول  2014، فتحت مدرسة روسية أبوابها هناك. بالإضافة إلى الأرض في بيت لحم، قررت القيادة الفلسطينية أن تنقل إلى روسيا روسيا قطعة أرض في مدينة أريحا. وفي منطقة جبل الزيتون تعتزم الامبراطورية الأرثوذكسية لفلسطين الروسية بناء مركز ثقافي روسي.

    في العام نفسه، سلمت الحكومة الإسرائيلية إلى الاتحاد الروسي المبنى التاريخي لمجمع سيرغيوس في المركز التاريخي للقدس.

    كما تزال المفاوضات جارية حول شراء أو استئجار أو بيع مواقع أخرى، وكذلك ترميم المباني. على سبيل المثال، في اجتماع عقد أمس الخميس 12 سبتمبر/أيلول، ناقش بوتين ونتنياهو على هامش زيارة نتنياهو إلى روسيا  "قضايا الملكية الروسية في الأراضي المقدسة"، وفقًا لإدارة الرئيس الروسي.

    انظر أيضا:

    عباس: الفلسطينيون يرفضون أي خطة لا تلتزم بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
    إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذائف صاروخية من "فيلق القدس" في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد السوفياتي, فلسطين, ممتلكات, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يجلس بين الأفيال في مهرجان الحصاد أونام في الهند، 11 سبتمبر 2019
    جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تأثير مدمر يلاحق البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في حال بريكست
    "تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك