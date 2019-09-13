أول فيديو يظهر فيه أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى

نشرت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، أول مقطع فيديو يظهر فيه أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد خروجه من المستشفى.

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مقطع الفيديو تم تصويره في منزله بالولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.

ووجه أمير الكويت خلال اللقاء إلى كل من اطمأن على صحته سواء في الكويت أو من زعماء العالم العربي ودول العالم.

وقال إن ما تابعه في وسائل الإعلام، جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة، وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم، وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

وثمن عالیا ما عبروا عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات.

مبتھلا سموه رعاه الله إلى الباري عز وجل أن یمن على الجمیع بوافر الصحة والعافیة وأن یدیم ھذه المودة والتراحم والتواصل وأن یدیم على الوطن العزیز

بالفيديو.. سمو الأمير بمنزله في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجه من المستشفى مساء أمس



• يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/hdWsdJeBoj pic.twitter.com/Gi60tzBCvk — الجريدة (@aljarida) September 13, 2019

​وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مساء هذا اليوم أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن النتائج كانت مطمئنة.

سمو الأمير يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/Jp6fCq1auk#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/mJXLa84LLM — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 13, 2019

​يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.