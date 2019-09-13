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20:20 13 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    أول فيديو يظهر فيه أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى

    © REUTERS / Waleed Ali
    العالم العربي
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    نشرت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، أول مقطع فيديو يظهر فيه أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد خروجه من المستشفى.

    أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مقطع الفيديو تم تصويره في منزله بالولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.

    أمير الكويت
    © AP Photo / Jon Gambrell
    أمير الكويت يغادر مستشفى في أمريكا بعد استكمال فحوصاته الطبية
    ووجه أمير الكويت خلال اللقاء إلى كل من اطمأن على صحته سواء في الكويت أو من زعماء العالم العربي ودول العالم.

    وقال إن ما تابعه في وسائل الإعلام، جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة، وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم، وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

    وثمن عالیا ما عبروا عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات.

    مبتھلا سموه رعاه الله إلى الباري عز وجل أن یمن على الجمیع بوافر الصحة والعافیة وأن یدیم ھذه المودة والتراحم والتواصل وأن یدیم على الوطن العزیز

    ​وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مساء هذا اليوم أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

    وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن النتائج كانت مطمئنة.

    ​يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

    وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

    انظر أيضا:

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    أمير الكويت يغادر مستشفى في أمريكا بعد استكمال فحوصاته الطبية
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, أمير الكويت, الكويت
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