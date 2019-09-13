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    وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، يقدم أوراقه لرئاسة الجمهورية، 7 أغسطس/آب 2019

    تونس.. انسحاب مرشح انتخابات رئاسية لصالح وزير الدفاع

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    أعلن المرشح الرئاسي، محسن مرزوق، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، انحسابه من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي.

    ونقل "راديو إكسبريس إف إم" التونسي عن مصدر في الحملة الانتخابية لمحسن مرزوق، أكد نبأ انسحابه من الانتخابات الرئاسية التونسية، لصالح عبد الكريم الزبيدي.

    ئيس حزب مشروع تونس والمرشح للانتخابات الرئاسية بتونس 2019 محسن مرزوق
    © Sputnik . Mohamed Hemeda
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    وأشار الراديو إلى مرزوق، رئيس حزب "مشروع تونس"، يترك بتلك الطريقة بصورة مبكرة السباق الانتخابي المقرر إجراؤه في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

    وكان المرشح التونسي، قد بنا حملته الانتخابية على أساس 3 حقوق رئيسية، وهي حق الكفاءة، وحق النضال السياسي، وحق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة "التعبير عن طموحات الشباب التونسي".

    كما قال محسن مرزوق في حوار مع "سبوتنيك" إن أول قراراته في حالة توليه الرئاسة، سيكون إعادة العلاقات مع سوريا، بجانب تعديل الدستور ونظامه "شبه برلماني" الحالي.

    وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت عن تسجيل نسبة إقبال كبيرة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للتونسيين المقيمين في الخارج.

    أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي عن تسجيل أكبر نسبة إقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في العالم العربي، حيث شهد مشاركة 254 مقترعا الى حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، في حين بلغ عدد المقترعين في فرنسا  242 مقترعا وفي ألمانيا 182 مقترعا وإيطاليا 46 ناخبا.  

    وأضاف بفون بأن هذه الانتخابات تجرى في 46 دولة مقسمة على 6 هيئات فرعية، وهي: "فرنسا، والدول العربية، وألمانيا، وإيطاليا، والأمريكيتين".

    يشار الى أن عدد المسجلين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من الجالية التونسية في الخارج، بلغ إجمالا 386 ألف و53 ناخبا.

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الرئاسية, الانتخابات التونسية, عبد الكريم الزبيدي, تونس
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