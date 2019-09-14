حكومة الوفاق الوطني تعلن مقتل قيادات عسكرية تابعة لحفتر خلال قصف جوي

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، مقتل قيادات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدمير مركبات التحكم والسيطرة في مدينة ترهونة غرب البلاد خلال قصف جوي.

طرابلس – سبوتنيك. وقال مكتب عملية بركان الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس في بيان صحفي عبر "فيسبوك" إن "سلاح الجو الليبي نفّذ اليوم طلعة قتالية دقيقة استهدفت إحدى مركبات التحكم والسيطرة ما أدى لتدميرها ومقتل قيادات من العصابات التابعة لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر".

وأضاف البيان أن عمليات سلاح الجو تسببت في "حالة من الفوضى وعمليات اعتقال عشوائية في ترهونة".

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.