الإعلام الحربي لحفتر يعلن مقتل ثلاثة قادة عسكريين بارزين بقصف طيران تركي مسير جنوب طرابلس

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان، اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة شهداء القوات المسلحة. العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة. النقيب محسن الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة. الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.