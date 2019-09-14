حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

قالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.