أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق معمل "أرامكو" بمدينة بقيق السعودية

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على اندلاع حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وقال آل الشيخ في تغردية عبر حسابه بموقع "تويتر": حسابات مغرضة وكذب واشاعات ... الحمدالله أمن وأمان ... البقيق بخير !".

حسابات مغرضه وكذب واشاعات ... الحمدالله آمن وآمان ... البقيق بخير ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2019

وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

مراسل العربية: السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 14, 2019

وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.