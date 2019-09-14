أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق معمل "أرامكو" بمدينة بقيق السعودية

وقال آل الشيخ في تغردية عبر حسابه بموقع "تويتر": حسابات مغرضة وكذب واشاعات ... الحمدالله أمن وأمان ... البقيق بخير !".
حسابات مغرضه وكذب واشاعات ... الحمدالله آمن وآمان ... البقيق بخير !— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2019
وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
مراسل العربية: السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 14, 2019
وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)