مصر... انطلاق الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

وبدأ توافد المشاركين في المؤتمر، من بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال، بحسب صحيفة اليوم السابع.
والجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، لاستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.
وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس"، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.
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