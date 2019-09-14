بالفيديو... السيسي: ما حدث في سوريا كان "مخططا"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الإرهاب يهدف لإضعاف قدرة الدولة الوطنية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لحرب تقليدية تدمير دولة ولكن يمكن للإرهاب فعل ذلك".

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة التي تعقد بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، أكد السيسي، أن "ما حدث في سوريا كان مخططا وتم استخدام التنظيمات الإرهابية في تدمير هذا البلد"، مشيرا إلى أن "تكلفة الإرهاب واستخدامه لتدمير الدول ليست عالية وهو ما حدث في سوريا حيث تم تدمير البلد من خلال هذه المخططات الإرهابية".

وحذر الرئيس المصري، من أنه "كان هناك ولا تزال مساومة على الحكم أو التدمير وفكرة الإرهاب أساسها ضرب مركز ثقل الدين وليس الإسلام"، موضحا أن "الإرهاب يفعل بالدول مثلما يفعل مرض السرطان في الجسم".

وانطلقت في وقت سابق، اليوم السبت، الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و1600 معظمهم من الشباب.

وبدأ توافد المشاركين في المؤتمر، من بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال، بحسب صحيفة اليوم السابع.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر لمدة يوم واحد على أن يشهد 3 جلسات، الأولى "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلى "داعش"، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

والجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، لاستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس"، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.