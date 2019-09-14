وزير خارجية الإمارات يوجه رسالة حول "التوطين"

وجه وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، رسالة حول "التوطين" عبر موقع "تويتر" بخصوص الشركات، أكثرها وأقلها توظيفا للمواطنين.

وكانت صحيفة "البان" الإماراتية نشرت مقطع خاص بمسح أجرته عن أكثر الشركات وأقلها توظيفا للمواطنين، استنادا لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2018.

وغرد الوزير الإماراتي، تعليقا على الفيديو قائلا "أين المسؤولية تجاه المجتمع؟".

أين المسؤولية تجاة المجتمع ؟!!! pic.twitter.com/mM2DnF73XQ — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 13, 2019

​ورد أحد المتابعين يقول "من باب التوضيح، يجب منح الشركات التي تقوم بتوظيف المواطنين امتيازات مقابل إلزامهم بتوظيف المواطنين.. وهكذا سلمت سيدي على هذه التغريدة الطيبة".