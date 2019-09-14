لبنان: تحديد الجلسة الأولى للعميل الفاخوري في المحكمة العسكرية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، معلومات جديدة بشأن القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري حيث تم تحديد جلسة لاستجوابه الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية ، أنه تم تحديد جلسة لاستجواب القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري، الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية.

وكانت قد تسلمت، صباح أمس الجمعة، قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف الفاخوري، وذلك بعد ادعاء النيابة العامّة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبّب بقتل لبنانيين.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، كما اعترف انه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".