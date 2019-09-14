السيسي يخرج عن صمته ويرد على مزاعم تشييده مدفنا لعائلته بمبالغ باهظة

السيسي ردا مزاعم تشييده مدفنا لعائلته بمبالغ باهظة من المال العام: هذا كذب وافتراء

السيسي ردا على مقاطع فيديو تزعم إهدار القوات المسلحة للمال العام: كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين هدفه تحطيم إرادة المصريين

يتبع...