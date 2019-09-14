Widgets Magazine
تسجيل
15:39 14 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    تونس

    المرشحون للرئاسة التونسية اتفقوا على تعديل الدستور واختلفوا على المساواة في الإرث

    © Sputnik . Sara Nor Ed-Dein
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تدخل الانتخابات الرئاسية التونسية مرحلة الحسم، غدا الأحد، حيث يدلي نحو 7 ملايين تونسي بأصواتهم في الانتخابات لاختيار الرئيس القادم من بين 26 مرشحا.

    تونس - سبوتنيك. وشهدت شوارع العاصمة التونسية هدوء ملحوظا عشية سريان الصمت الانتخابي منتصف الليلة الماضية، بينما أزيلت كافة مظاهر الانتخابات من لافتات وملصقات كانت تعج بها البلاد، وصمت المرشحون عن خطابتهم ومؤتمراتهم التي تواصلت منذ الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري.

    عدة قضايا سيطرت على المشهد الانتخابي الرئاسي في تونس، التي انطلقت فيها اليوم السبت حملات المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، من بين تلك القضايا تعديل الدستور، وقوانين المساواة.

    تونس
    © Sputnik . Sara Nor Ed-Dein
    تونس

    وطيلة الحملات الانتخابية، كان يعقد المرشحون للرئاسة لقاءات متلفزة، ومؤتمرات جماهيرية وسط أنصارهم في ربوع البلاد، للدعوة لبرامجهم الانتخابية، ويبدو أن قضية تعديل الدستور كان النقطة الجامعة لغالبية المرشحين، إلا أنهم اختلفوا إلى حد تبادل الاتهامات على قضية المساواة بين الرجل والمرأة.

    وأعلن غالبية المرشحين للانتخابات الرئاسية عزمهم طرح مشروع لتعديل الدستور التونسي حال فوزهم بالانتخابات، من أجل تغيير نظام الحكم لتوحيد مراكز صنع القرار في البلاد، بينما يرفعون شعارات بتشكيل المحكمة الدستورية الذي تأخر ثماني سنوات تقريبا.

    ومن بين أبرز المرشحين الداعين لتعديل الدستور وجعل نظام الحكم رئاسيا: وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي يترشح مستقلا، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، والقيادي اليساري حمه الهمامي، بينما يدعو مرشح حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية عبد الفتاح مورو إلى "تنقيح" القانون الانتخابي لخلق غالبية مستقرة قادرة على اتخاذ القرار.

    وقال المحلل السياسي الجمعي القاسمي، لوكالة سبوتنيك، "التعهدات بتعديل الدستور من جانب المترشحين للرئاسة تستمد مشروعيتها من إجماع مختلف اقوى السياسي على أن الدستور تضمن العديد من المواد التي لا تتماشى والخصوصية التونسية، وبالتحديد ما يتعلق بالنظام السياسي الذي بات الكل يُجمع على أنه نظام هجين، ليس رئاسيا وليس برلمانيا ولكن هو بين بين"، موضحا أنه "يتعين العمل على إيجاد صيغة لتغيير هذا النظام السياسي".

    وأضاف القاسمي "بعض المواد الجدلية التي وردت في الدستور وهي متفاوتة بين هذا المرشح أو ذلك، ومن بينها سن رئيس الدولة، وما يتعلق بجنسية الرئيس وحاملي جنسية غير التونسية".

    تونس
    © Sputnik . Sara Nor Ed-Dein
    تونس

    وتابع المحلل السياسي التونسي "الخلاف بين المرشحين في موضوع المساواة يأتي من روح الدستور، فهناك من يستمد تمسكه بهذا المبدأ من روح الدستور الذي يكفل المساواة والحريات، وهناك من يرى أن تونس دولة عربية دينها الإسلام، والإسلام له شروط فيما يتعلق بمواد المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث".

    وأوضح القاسمي "حركة النهضة تريد تعديل القانون الانتخابي، ولم تعلن موقفها الصريح من تعديل الدستور، عدد كبير من قادتها يصفون النظام الرئاسي بأنه هجين، لكنها لم تعلن رسميا مساندة دعوات تغيير نظام الحكم".

    وحول مخاوف العودة إلى الديكتاتورية، قال القاسمي "هناك تباين بين المرشحين في مسألة تغيير النظام السياسي، هناك من يطالب بجعله برلمانيا واضحا، وهناك البعض يطالب بتحويله لرئاسي واضح"، متابعا "التخوف من عودة الاستبداد أصبح لا معنى له بالنظر للهيئات الدستورية العديدة التي جرى إنشاؤها في السنوات الثماني الماضية".

    وأضاف القاسمي "لن يكون من السهل على أي كان الدفع باتجاه إمكانية عودة الاستبداد في تونس".

    وعن حسم السباق الرئاسي في جولته الأولى التي تجري غدا، قال المحلل السياسي "اللافت للانتباه في هذه الانتخابات هو أن لا أحد بإمكانه التنبؤ برئيس الدولة، المشهد متغير ومتحرك، لكن المؤشرات تدفع إلى أنه لن يتم حسم هذا الاستحقاق الانتخابي في الدورة الأولى، وكل التقديرات تدفع باتجاه الذهاب لدورة ثانية لحسمه".

    وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين بنهاية آب/أغسطس الماضي وتضم 26 مرشحا، من أصل 97 شخصية عامة حزبية ومستقلة تقدموا بطلبات ترشح للسباق الرئاسي.

    انظر أيضا:

    نبيل القروي في أول تصريحات من السجن: مستعد للقتال من أجل رئاسة تونس
    تونس... محكمة استئناف ترفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي
    صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي
    تونس.. القضاء يفجر مفاجأة بشأن مصير نبيل القروي إذا فاز بالرئاسة وهو مسجون
    تونس تدخل الصمت الانتخابي
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يجلس بين الأفيال في مهرجان الحصاد أونام في الهند، 11 سبتمبر 2019
    جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تأثير مدمر يلاحق البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في حال بريكست
    "تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك