السيسي يؤكد بناء قصور رئاسية جديدة "من أجل مصر"

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على الفيديوهات التي انتشرت خلال الأسبوعين الماضيين، وتحدث عن فساد كبير في الجيش المصري، ومشاريع ضخمة نُفذت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.