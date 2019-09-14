"المسدس في فم الرضيع"... فيديو يثير فزع السعوديين والسلطات تتحرك (فيديو)

تفاعلت السلطات السعودية مع مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يحمل طفلا رضيعا ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء، ووجهت نداء لمن يعرف تفاصيل عن الموضوع بالإبلاغ عنه.

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل يحمل طفلا رضيعا ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء وسط بكاء الطفل، فيما يقوم رجل آخر بوضع فوهة المسدس بفم الطفل وهو يضحك.

وبحسب موقع "العربية نت"، وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية، نداء لمن يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري أو الاتصال بالرقم 1919.

يا عالم معقول هذا اللي يصير ‼️

بلاغ ضد هذا الأب المجرم الذي لا يستحق الأبوة كاد أن يقتل طفله الرضيع يجعله يستنشق البارود ‼️@kabalkhail22 @mlsd_1919 @bip_ksa @MOISaudiArabia pic.twitter.com/LhhnlDK996 — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) September 14, 2019

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وأثار المقطع موجة استنكار كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بفرض عقوبات على الشخصين الذين ظهرا في الفيديو.

ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟

وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام.

مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) September 14, 2019

​وقال الموقع، أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أصدر أمر قبض وإحضار بحق شخص تم رصده من وحدة الرصد بالنيابة العامة ظهر في مقطع الفيديو.

وأشارت النيابة أن هذه "السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر". كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وتمنع القوانين المحلية في السعودية أي شخص من حمل واستخدام السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له، وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على "كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".