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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    الرئيس الإريتري يبحث في السودان مجالات التعاون المشترك

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
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    بحث الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في السودان، اليوم السبت، تطوير العلاقات بين البلدين.

    الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة في السودان، "التقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ببيت الضيافة اليوم، الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، في مستهل برنامج  زيارته للبلاد، وبحث اللقاء العلاقاتِ الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا، والقضايا ذاتَ الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بأمن منطقةِ القرن الإفريقي".

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    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    وتابع البيان، "كما التقي رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور عبد الله حمدوك، الرئيس الإريتري".

    ونقل البيان عن عمر  مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن الجانبين تناولا أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة".

    وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنحل، عضو مجلس السيادة الحالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قام بزيارة إلى إريتريا، في أوائل تموز/يوليو الماضي، حيث أكدت إريتريا دعمها لجهود المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحل الأزمة الدائرة آنذاك بين المجلس وقوى المعارضة المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، مشددة على ضرورة حل الأزمة في إطار داخلي.

    وكان التوتر السياسي والعسكري بين السودان وإريتريا قد بلغ حد إعلان الخرطوم إغلاق حدودها مع إريتريا مطلع عام 2018.

    وفي كانون الثاني/يناير الماضي أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير إعادة فتح الحدود، قائلا "أرسل تحية خاصة إلى رئيس وحكومة وشعب أريتريا، وأعلن من مدينة كسلا فتح الحدود مع دولة أريتريا".

    وكان مرسوم إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا في كانون الأول/ديسمبر 2017 يتضمن إغلاق الحدود مع إريتريا، بالتزامن مع الحملة الحكومية لنزع السلاح والحد من عمليات تهريب البضائع من السودان إلى إريتريا والاتجار بالبشر من إريتريا إلى السودان.

     

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