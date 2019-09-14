بالفيديو... استقبال مهيب لجثامين جنود إماراتيين قتلوا في "أرض العمليات"

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة، جثامين الجنود الستة الذين قالت إنهم "استشهدوا في أرض العمليات"، بمطار البطين الخاص بأبوظبي، ظهر اليوم السبت.

ونشرت الوكالة الإماراتية الرسمية "وام" أسماء الجنود، وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي، حيث وصولوا إلى المطار على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وحضر المراسم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها للضحايا "سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان"، حسبما ذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكانت الوكالة الرسمية نقلت عن القيادة المسلحة لبلادها أن ستة جنود إماراتيين قتلوا في "تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

ولم توضح أبوظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة جماعة "أنصار الله".

وتعتبر الإمارات إحدى الدول الأساسية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في يوليو/تموز عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على أن جنودها لن يغادروا البلاد.