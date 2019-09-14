عضو هيئة الانتخابات التونسية: نتوقع دورا ثانيا في انتخابات الرئاسة

قال عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، إن الهيئة تتوقع دورا ثانيا من التصويت بانتخابات الرئاسة نظرا لكبر عدد المرشحين، متوقعا كذلك زيادة إقبال الناخبين بالخارج بعد مرور يومين، منذ بدء الاقتراع خارج البلاد.

تونس - سبوتنيك . وقال أنيس جربوعي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، حول إقبال الناخبين في الخارج: "نتوقع ارتفاع نسبة الإقبال، غدا الأحد، وهو عطلة رسمية في أوروبا ودول الأمريكيتين، وأن تصل للمستوى المأمول".

وعن احتمالات إجراء جولة إعادة، قال الجربوعي: "نستطيع القول إنه من المتوقع أن يكون هناك دور ثان بناء على بعض المعطيات، وخاصة أن لدينا 26 مرشحا، وهو عدد كبير"، مضيفا: "يوم الثلاثاء، أو الاثنين مساء، سنقوم بعملية حسابية في كامل تراب الجمهورية والأصوات في الخارج، وسنعطي الفرصة للشعب للتونسي لاكتشاف عدد الأصوات، التي حصل عليها المرشح الأول وحتى المرشح 26".

وتابع: "في حالة وجود مرشح واحد تحصل على 50 % + 1 من الأصوات، فلن تكون هناك حاجة للدور الثاني لانتخابات الرئاسة".

وأضاف: "هناك آلاف من الأمنيين والقوات المسلحة، ستؤمن مراكز الاقتراع في كافة المناطق وفي الأماكن الحدودية وأماكن وجود بؤر التوتر وبعض المارقين على القانون".

واستطرد: "سيفتح من العاشرة صباحا ويغلق 4 عصرا 245 مكتب اقتراع من إجمالي 13500 مكتب اقتراع في مناطق محددة تحت إشراف المؤسسة الأمنية والعسكرية وبالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات".