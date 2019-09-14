لمكافحة الفساد... وزارة سورية تطلق تطبيقا يشارك آراء المواطنين بالأداء

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا تطبيقا جديدا يسمح للمواطنين بتقديم وإبداء آراءهم حول أداء عمل الدوائر، ويتيح لهم تقديم الشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة.

وذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت اليوم البدء بتطبيق منبر "صلة وصل" الذي يتيح للمواطنين إبداء الرأي وتقديم الشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة ومديرياتها في كل المحافظات.

© Sputnik . Morad Said 7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي ، يعتبر منبر "صلة وصل" منصة إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين تقييم وإبداء الرأي وتقديم شكاوى متعلقة بأداء الجهات العامة من أجل معالجتها، وأعلنت وزارة التنمية الإدارية بدء تشغيل هذه المنصة في جناحها بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن تنفيذ المشروع سيبدأ اعتبارا من اليوم بمديريات الوزارة، مشيرا إلى أن ثقافة استطلاع الرأي تعتبر وسيلة لتحفيز المواطن ليكون شريكا بتطوير أداء الوزارة وخدماتها المقدمة إليه.

واعتبر مخلوف أن المشروع "قفزة نوعية ستطور العمل وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقدمت زيرة التنمية الإدارية سلام سفاف قدمت عرضاً لوثيقة البرنامج التنفيذي للمشروع وشرحا لتطبيقين من تطبيقاته "سوا لمكافحة الفساد" و"رضا المواطن" بما يخدم عمل المحافظات مشيرة إلى أن اختيار وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتطبيقه جاء لتواصلها الدائم والمباشر مع المواطن ولاعتبارها ممثلة للسلطات الحكومية مجتمعة ولتمتع عناصرها بالكفاءة والمهنية.