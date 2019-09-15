أول تعليق من الحوثي على استهداف معامل "أرامكو" السعودية

علق عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي على استهداف معامل لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة بقيق شرقي المملكة.

وقال الحوثي في تغريدة أمس السبت: "بارك الله في الأبطال من أبناء القوات الجوية (الطائرات المسيرة)، وما يجب على الجميع معرفته والتأكد منه أن من يرفض إيقاف العدوان على بلدنا هي أمريكا التي تدير التحالف على الجمهوية اليمنية وتواجه كل الداعين للسلام بما فيهم الكونغرس، وهو ما يعنيه الجبير والمالكي بقوله أن الحرب مفروضة عليهم".

بارك الله في الأبطال من ابناء القوات الجوية(الطائرات المسيرة)

وما يجب على الجميع معرفته والتأكدمنه أن من يرفض إيقاف العدوان على بلدناهي #أمريكا

التي تدير التحالف على الجمهويةاليمنيةو تواجه كل الداعين للسلام بما فيهم الكونغرس

وهو مايعنيه الجبير والمالكي

بقوله أن الحرب مفروضةعليهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 14, 2019

"تطور استراتيجي"

بدوره، قال علي القحوم، القيادي في الجماعة: "نبارك للقيادة الثورية وللقوات الجوية ولوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وللجيش والأمن على العملية الكبيرة والواسعة التي استهدفت شركة أرامكو في العمق السعودي والتي تكللت بالنجاح".

وأضاف: "هذا التطور الاستراتيجي في عمليات الرد والردع يأتي بعد تعاظم القدرات العسكرية المتزايدة لفرض هذه المعادلة".

نبارك للقيادة الثورية وللقوات الجوية ولوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وللجيش والامن على العملية الكبيرة والواسعة التي استهدفت شركة ارمكو في العمق السعودي والتي تكللت بالنجاح

هذا التطور الاستراتيجي في عمليات الرد والردع يأتي بعد تعاظم القدرات العسكريةالمتزايدة لفرض هذه المعادلة. — علي القحوم (@alialqhoom) September 14, 2019

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح يوم السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التابعة للجماعة في صنعاء، إن: "سلاح الجوِ المسيِر نفذ عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفات بَقيق وخريص التابعتينِ لشركة آرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردعِ الثانية".

هل تقف إيران خلف الهجمات؟

كما علق الحوثي على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ألمح فيها إلى دور لإيران في الهجمات على منشآت نفط سعودية.

وقال: "الأمريكي بتصريحاته يؤكد أنه يخدم أهدافه في المنطقة فقط، وهمه الأول كيف ينفذ مغامراته على حساب الآخرين ممن يتعاظم عليه الابتسامة حتى يعتبرها انجازاً".

وأضاف: "يبتز بتصريح ويحلب بتربيت ولا مخرج لهم إلا بفهم الواقع والعمل على إرغام انفسهم على التعايش معه وعدم القفز على أقحاح العرب وغيرهم".

الامريكي بتصريحاته يؤكد أنه يخدم اهدافه في المنطقة فقط

و همه الاول كيف ينفذ مغامراته على حساب الاخرين ممن يتعاظم عليه الابتسامه حتى يعتبرها انجاز

ويبتز بتصريح

ويحلب بتربيت

ولا مخرج لهم الا بفهم الواقع

والعمل على إراغام انفسهم على التعايش معه وعدم القفز على أقحاح العرب وغيرهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 14, 2019

وكان بومبيو، كتب في تغريدتين على "تويتر"، أن "طهران تقف خلف نحو 100 هجوم تم تنفيذها ضد المملكة العربية السعودية"، مضيفا أنه "لا يوجد دليل على أن تلك الهجمات جاءت من اليمن".

وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية وشركاءها وحلفاءها، سيعملون معا للتأكيد على استمرار إمدادات الطاقة، وتحميل إيران مسؤولية أي عدوان".

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق أمس السبت، بيانا حول سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر صباح السبت بمعمل أرامكو، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.