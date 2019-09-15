قرار حاسم من السلطات السعودية بعد مقطع فيديو لـ"رضيع" أثار ضجة بالمملكة

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض تصريحه، أن "التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
وقد أثار مقطع الفيديو في السعودية، غضبا بين المواطنين، ما دفع سلطات المملكة للتدخل الفوري للكشف عن هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.
ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) September 14, 2019
وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام.
مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w
واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، إلى "إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة".
نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919— خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 14, 2019
أو الاتصال على 1919 pic.twitter.com/ny38RoFsUj
من جانبه، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا بالقبض على مطلق النار في الفيديو وإحضاره للأجهزة الأمنية بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة للمقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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