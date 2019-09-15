سفينة أمريكية عسكرية ترسو في مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس السبت، عن رسو بارجة حربية أمريكية تابعة للأسطول الخامس في الجيش الأمريكي في مرفأ بيروت.

وأشار موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني أن البارجة هي " USS Ramage" ورست على مرفأ بيروت واستقلبت ممثلين لمختلف الكتل النيابية.

ومن جهته أشار الأدميرال المسؤول عن البارجة أنها قدمت إلى لبنان بعد مناورات مشتركة مع الجيش اللبناني تهدف إلى تأمين التجارة البحرية وحماية البنى التحتية.

من جهتها، أوضحت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ان وجود البارجة العسكرية في لبنان رسالة سياسية مؤكدة عمق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان.

وأضافت السفيرة قائلة: "إما الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية فلا تقتصر على المساعدات التي تقدمها واشنطن ووجود البارجة يترجم المدى الذي بلغته هذه العلاقة اضف الى تدريب آلاف الضباط اللبنانيين مع الجيش الاميركي".

وتابعت ريتشارد :"ان العلاقة مع لبنان لا تقتصر على التعاون العسكري فنحن ملتزمون مساعدة السعب اللبناني خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن سيادة لبنان اما بالنسبة لملف المشتقات النفطية الذي يخص اكثر من دولة في المنطقة والذي نأمل ان ينضم اليه لبنان قريبا فان الامن البحري سوف يصبح اشد اهمية".