"ليست أكذوبة"... الحكومة السودانية تتحدث عن "دولة الإخوان العميقة"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، إن الحكومة تناقش قانونا خاصا بصلاحيات الوزراء.

وذكر المتحدث، في لقاء مع قناة "العربية"، أن الحكومة الحالية "ورثت من النظام البائد قوانين تحكم عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي التي تعطي رئيس الجمهورية، في نظام رئاسي وغير ديمقراطي، صلاحيات تعيين وعزل المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون".

وتابع "في الوثيقة الدستورية التي نحتكم إليها الآن، آلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، وهذا الوضع أقلق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واشتكى منه في أول اجتماع جمعنا به. ولولا الزمن القياسي القليل الذي تشكلت فيه الحكومة لكانت الممارسة عادية وبسيطة، وهي أن الوزير المختص يرفع توصية إلى رئيس الوزراء بالعزل أو التعيين، ويقوم رئيس الوزراء بإصدار القرار".

وأكد الوزير السوداني أن "الحكومة تعمل جاهدة من أجل معالجة المشاكل العالقة على الرغم من الصعاب، ووجود تركة ثقيلة من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير".

وشدد على أن الدولة العميقة لا تزال موجودة في البلاد رغم التغيير الثوري الذي حصل.

وتابع صالح "الدولة العميقة ليست أكذوبة أو خيالا، وهناك مجموعات ارتبطت بنظام الإخوان المسلمين السابق، ربما أيديولوجيا، وربما بدافع المصلحة، وفي كل الأحوال فإن هذه المجموعات ستقاوم التغيير، وأتوقع أن أواجه بعض الإشكالات، ولدي تصور للتعامل معها".

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في الـ 5 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تشكيلة الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، وأن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، مشددا على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.