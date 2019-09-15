نتنياهو: أعددنا خطة عسكرية ضد غزة ولن أكشف تفاصيلها 

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده أعدت خطة عسكرية ضد قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيلها.

وذكر نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، الأحد، كرر تصريحاته السابقة حول استعداد الجيش الإسرائيلي لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن لديه خطة عسكرية، لن يكشف موعدها بعد.

وأفاد نتنياهو بأن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق وأن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في العام 2008/2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في العام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في العام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".

وردا على سؤال الموقع الإلكتروني "واللا"، حول موعد العملية العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، قال نتنياهو:

لن أقول متى وكيف ستكون العملية، لن أكشف عن تفاصيلها، إذ لن أقول لحماس متى ستكون هذه الحرب، ويبدو أنه لن يكون هناك مفر.