مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في حجة توقع قتلى ومصابين

سقط 16 مسلحا من جماعة "أنصار الله" وسبعة من مجندي الجيش اليمني بين قتيل وجريح بمواجهات جرت، اليوم الأحد، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك، إن "مقاتلي أنصار الله نفذوا هجومين واسعين على مواقع للجيش اليمني في مديرية حيران ومحيط مدينة حرض شمال غربي حجة".

وأضاف أن الجيش تمكن عقب مواجهات استمرت ساعات من صد هجومي "أنصار الله".

ووفقا للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 7 مجندين من الجيش في حين سقط 16 قتيلاً وجريحاً في صفوف المهاجمين من جماعة "أنصار الله".

وأشار إلى مساندة طيران التحالف، الجيش اليمني خلال المواجهات حيث شن 6 غارات على تعزيزات وتجمعات للجماعة في شرق وجنوب حيران.

كما استهدف طيران التحالف بغارة جوية منصة صواريخ في مديرية عبس شمال غربي حجة، أدت إلى إعطابها.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.