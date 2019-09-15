الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا... فيديو وصور

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إنه "بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، تمكنت الجهات المختصة خلال عمليات البحث والمتابعة من ضبط ومصادرة كميات من الأسلحة من مخلفات المجموعات المسلحة تضم قواذف (RPG) مع حشواتها وقذائف (AGC) وقنابل يدوية وقنابل مضادة للدروع وأجهزة اتصال لاسلكي، إلى جانب بنادق آلية وذخيرة بنادق ورشاشات متوسطة ومناظير".
وأشار المصدر إلى أن المضبوطات تم العثور عليها في مدينة جاسم بمنطقة الصنمين بريف درعا الشمالي، مشيدا بتعاون الأهالي الشرفاء مع الجهات المختصة والإدلاء بأي معلومات عن وجود أسلحة أو متفجرات من مخلفات المجموعات المسلحة حفاظاً على سلامتهم.
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
- الأجهزة الأمنية السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة بريف درعا© Sputnik . Firas Alahmad
وكانت الجهات الأمنية بدرعا بدرعا قد ضبط خلال الفترات السابقة كميات ضخمة من الأسلحة المتنوعة والذخيرة الحية من مخلفات المجموعات المسلحة في كافة أرجاء محافظة درعا.
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