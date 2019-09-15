شكري عن "سد النهضة": نحترم حق إثيوبيا طالما لا يؤدي إلى وقوع أضرار على مصر

جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما.
الآن ..— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 15, 2019
بدء المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية #سامح_شكري ونظيرته الكينية #مونيكا_جوما @Diplomacy_Kenya @ForeignOfficeKE pic.twitter.com/tUf0A6huqz
وأكد شكري على ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وشدد على أن "مصر تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي الى وقوع أضرار جسيمة على مصر".
وأوضح أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وأعرب شكري عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارا تفاوضيا وفقا لجدول زمني محدد يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث: إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتي مصب، ويحمى مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينهم، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.
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