رئيس الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية يكشف نسبة المشاركة

وقال بوعسكر لوكالة "سبوتنيك"، إن أعلى نسبة إقبال على مكاتب الاقتراع كانت بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 جنوب شرقي البلاد في حين تم تسجيل أقل نسبة إقبال في دائرة باحة شمال غربي البلاد حيث لم تتجاوز النسبة 4.97.
وفيما يتعلق بالإخلالات قال بوعسكر إنه لم يتم إلى الآن رصد أي إخلالات جسيمة من شأنها تعطيل سير العملية الانتخابية في بعض مراكز الاقتراع.
وأتم بوعسكر أن أغلب الإخلالات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي بالقرب من مراكز الاقتراع نظرا لتزامن يوم الاقتراع مع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجرائها في السادس من تشرين الاول /أكتوبر المقبل.
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