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22:10 15 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الرئيس الجزائري: الانتخابات الرئاسية تجرى في 12 ديسمبر

    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    العالم العربي
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    حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية.

    وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ".

    وأضاف "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".

    وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.

    وأكد بن صالح على أن الانتخابات الرئاسية "ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وستكون بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها الشعب الجزائري في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطية حقيقية في واقع جديد".

    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
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    كما دعا الشعب إلى العمل يوم 12 ديسمبر "لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، و يحلم به اليوم الأبناء".

    وأعرب بن صالح تقديره وشكره لأفراد الجيش الوطني الشعبي على "جهودها المستمرة والمخلصة حفاظا على النهجِ الدستوري والالتزام بمسار التغيير بتغليب سبيل الحوار وتأكيد التمسك بالتوجه للانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي".

    وختم قائلا "أن هذه الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية، فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الانتخابات الرئاسية, عبد القادر بن صالح, الجزائر
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