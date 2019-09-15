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22:10 15 سبتمبر/ أيلول 2019
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    رئيسة النواب البحريني: حريصون مع روسيا على مكافحة الإرهاب

    © Sputnik . Muhammed Hmeda
    العالم العربي
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    أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أن الشراكة والتعاون البحريني الروسي رفيعة ومتطورة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتعاون في مختلف القطاعات.

    وقالت زينل إن البلدين الصديقين حريصان على دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وإن مملكة البحرين تعتز بعلاقاتها مع روسيا، وتنظر دائما بأن جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة طرفا دوليا مؤثرا في مجالات الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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    © Sputnik . Eugene Odinokov
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    وأشادت زينل بعمق العلاقات الثنائية المشتركة وتميزها، على كافة المستويات، بفضل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

    وأشارت زينل إلى الدعم النيابي لحزمة الاتفاقيات الثنائية المشتركة، وتزامنا مع ذكرى مرور 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية البحرينية الروسية، التي جسدت صورا عديدة من التعاون المتميز في الكثير من المشاريع، التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، والحرص البرلماني المستمر على تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

    واستقبلت زينل صباح اليوم بمكتبها وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة السيد ايفجيني بريماكوف، نائب رئيس البرلمان الروسي للشؤون البرلمانية الدولية، وبحضور النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والسيد إيغور كريمنوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشاد وفد مجلس الدوما الروسي بما تحققه مملكة البحرين من منجزات ومكتسبات حضارية بقيادة الملك المفدى، والمشروع الإصلاحي الشامل، الذي غدى اليوم نموذجا بارزا للدول المتقدمة الحضارية التي تعمل من أجل شعبها، وتقدم المبادرات الرفيعة على المستوى المحلي والدولي، خاصة في مجال الأمن والتنمية والتسامح التعايش، بجانب الاهتمام الكبير بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الصديقة.

    وأكد وفد مجلس الدوما الروسي على دعم كافة المشاريع التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا، التي تشهد تطورا ملحوظا من خلال الدعم الحكومي، واللجان المشتركة لرجال الأعمال في البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة من التعاون الثقافي والتعليمي، والاستثمار الأمثل لما يشهده التعاون المشترك في المجالات الحيوية المتقدمة، وخاصة منها العلمي والتكنولوجي.

    وبحثا الطرفان المواضيع والقضايا المشتركة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، وتنسيق المواقف المشتركة في تحقيق سبل الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول، وأهمية احترام سيادة الدول.

     

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    الكلمات الدلالية:
    البرلمان البحريني, البرلمان الروسي
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