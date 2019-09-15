حزب "قلب تونس": القروي حظي بالثقة ومستعدون للدور الثاني

علقت الناطقة الرسمية باسم حزب "قلب تونس" سميرة الشواشي، على نتائج "سبر الآراء التي أصدرتها، مساء اليوم، إحدى المؤسسات.

وأظهر ذلك، تصدر كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي نسب الأصوات ومرورهما إلى الدور الثاني.

واعتبرت، الشواشي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تمكن رئيس الحزب نبيل القروي من المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، السابقة لأوانها، هي محطة مهمة قطعها أعضاء حملة القروي على الرغم من وجوده في السجن.

وقالت الشواشي: "نشكر كل من صوت للقروي وانتصر لإرادة الصندوق وسنعد استراتيجيا جديدة للحملة القادمة لتعزيز حظوظ مرشحنا في الدور الثاني من هذه الانتخابات"، مضيفة: "نحن مستعدون وسننتظر النتائج النهائية التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات".

وأضافت الشواشي: "القروي حظي بثقة نسبة مهمة من الشعب التونسي، مشددة على أنه لا سيادة فوق سيادة الشعب على حد تعبيرها".

وأوضحت: "أيادينا مفتوحة للجميع لبناء المحطات القادمة وفيما يتعلق بالمسار القضائي لقضية القروي الموقوف في السجن بسبب قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" على خلفية تهم تتعلق بتبيض أموال، قالت الشواشي أن هيئة الدفاع ستقوم بتقديم طلب للإفراج عنه في أقرب وقت".

وأضافت: "سيقدم إلى الدائرة الأصلية المكلفة بالقضية، مؤكدة أن ثقتهم في القضاء كبيرة".

وحول الوضع الصحي للمرشح نبيل القروي، الذي يخوض إضراب جوع منذ يومين في سجن المرناقية بالعاصمة، أفادت الشواشي بأنه رفض المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع من أجل إدخال طبيبه الخاص بهدف الاطلاع عن وضعه الصحي عن كثب.

وحملت الشواشي المسؤولية الكاملة للقضاء والحكومة وهيئة الانتخابات فيما يتعلق بالسلامة الجسدية للمرشح نبيل القروي.

وقال المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي، إن القروي وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية، وصول نسبة المشاركة في الداخل إلى 45%.

© Sputnik / أبرز المرشحين للرئاسة التونسية

وتعتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الجزئية بدءا من مساء اليوم الأحد، على أن تعلن عن النتيجة الإجمالية الأولية في موعد أقصاه مساء بعد غد الثلاثاء.

وتبدأ وسائل الإعلام التونسية، مساء اليوم، الإعلان عن نتائج "سبر الآراء" أو استطلاعات رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع.